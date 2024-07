Tchad - Fin du forum sur l'escorte armée dans l'est du Tchad : engagement fort du gouvernement et des acteurs humanitaires pour la sécurité

Prenant la parole lors de la clôture du forum, le maire de la ville d'Abéché, M. Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur, a réaffirmé l'engagement indéfectible du gouvernement tchadien à garantir la sécurité des humanitaires. "L'engagement du gouvernement tchadien envers la sécurité des humanitaires reste inébranlable. Le gouvernement tchadien, conscient de ses responsabilités, reste fermement engagé à assurer la sécurité de tous les acteurs humanitaires travaillant sur notre sol. Nous considérons cela comme un devoir essentiel et nous continuons à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour que cette mission soit menée avec succès", a-t-il déclaré.



Le forum, qui s'est tenu dans la grande salle de conférence de l'hôtel 3 étoiles d'Abéché, a réuni pendant deux jours les autorités tchadiennes, les acteurs humanitaires nationaux et internationaux, ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité. Les participants ont eu des discussions franches et constructives sur les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les humanitaires dans l'est du Tchad et sur les moyens de renforcer leur protection.



L'un des résultats majeurs du forum est l'élaboration d'une feuille de route pour structurer le recours aux escortes armées dans l'est du Tchad. Cette feuille de route définit un cadre clair pour l'organisation et la gestion des escortes armées, en tenant compte des besoins spécifiques des acteurs humanitaires et des contraintes sécuritaires du terrain.



Les participants ont lancé un appel à la collaboration étroite entre toutes les parties prenantes concernées par la sécurité des humanitaires dans l'est du Tchad. Ils ont également appelé à la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la feuille de route adoptée.



Le forum sur l'escorte armée dans l'est du Tchad a été une étape importante dans le processus de renforcement de la sécurité des humanitaires dans cette région du pays. L'engagement fort des autorités tchadiennes et des acteurs humanitaires, ainsi que la feuille de route adoptée, donnent l'espoir d'une amélioration significative de la situation sécuritaire dans les mois et les années à venir.