Tchad : Foi et Joie organise une campagne pour promouvoir la scolarisation des filles à Niergui

La cérémonie a été présidée par la représentante du directeur de l'association Foi et Joie, Rebeka Issa, assistée de l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire d'Aboutelfane-Sud, ainsi que des responsables éducatifs des villages de Zoni, Dougoul, Golonty et Kofilo.



L'activité "Week-end Filles" est une approche novatrice développée par Foi et Joie pour rassembler les jeunes filles et garçons, les parents, ainsi que les autorités locales et traditionnelles, afin de diagnostiquer les causes qui entravent la scolarisation des filles en milieu rural. Elle vise également à mener une réflexion sur les conséquences à court, moyen et long terme, et à envisager des solutions pour résoudre ces problèmes.