Tchad - Fondation Mayar: 10 entrepreneurs tchadiens reçoivent un soutien financier pour lancer leurs entreprises

Chaque lauréat a reçu un chèque de 500 000 francs CFA (environ 760 euros) pour l'aider à démarrer ou à développer son entreprise. Ces jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés à l'issue d'une formation sur le leadership et le développement entrepreneurial dispensée par la Fondation Mayar.



L'objectif de ce programme est de doter les jeunes des compétences et des ressources nécessaires pour créer des entreprises durables et génératrices d'emplois. Encourager l'entrepreneuriat est un moyen crucial de lutter contre le chômage des jeunes, qui touche une grande partie de la population tchadienne.



La Fondation Mayar, créée en mémoire du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le développement du Tchad. La formation et l'appui aux jeunes entrepreneurs est l'un des axes majeurs d'intervention de la fondation.



Au total, 1 000 jeunes ont participé à la formation sur le leadership et le développement entrepreneurial dispensée par la Fondation Mayar. Les 10 lauréats de ce jour ont été sélectionnés pour leur potentiel et la viabilité de leurs projets d'entreprise.



Le coordinateur de la Fondation Mayar a encouragé les bénéficiaires à mettre à profit les connaissances et les ressources acquises pour réussir dans leurs entreprises. Il les a également exhortés à persévérer et à ne pas se décourager face aux obstacles.



Le succès de ce programme démontre le potentiel entrepreneurial des jeunes tchadiens et l'impact positif que peuvent avoir des initiatives de soutien à l'entrepreneuriat. La Fondation Mayar espère que cette initiative inspirera d'autres jeunes à se lancer dans la création d'entreprises et à contribuer au développement économique du Tchad.