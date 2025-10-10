Tchad : Formation à Doba pour l'autonomisation des jeunes (Projet ALAPAJ)

Organisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.

Intégration du genre et lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).

Gestion non violente des conflits.

Conception de documents administratifs (élaboration de cahiers de charges, évaluation des prestations, rapportage des activités).

Cette formation, cofinancée par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des opérateurs des systèmes éducatifs dans plusieurs domaines clés.Selon le Dr Mbaïderbé Elysée, Coordonnateur provincial de l'ONG au Logone Oriental, la session a pour but d'outiller les opérateurs en :Les participants sont issus des systèmes éducatifs des provinces du Mandoul et du Logone Occidental.Les activités ont été officiellement lancées par le Délégué provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion civique au Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert, qui a appelé les participants à l'assiduité.