Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Formation à Doba pour l'autonomisation des jeunes (Projet ALAPAJ)


Alwihda Info | Par Djikoloum Frédéric Ngardodjim - 10 Octobre 2025


L'ONG Enfants du Monde a lancé une session de formation au Centre de loisirs des ACT de Doba, dans le cadre de son projet ALAPAJ (Améliorer les Apprentissages pour l’Autonomisation des jeunes). Les travaux s'étaleront jusqu'au 14 octobre prochain.


Tchad : Formation à Doba pour l'autonomisation des jeunes (Projet ALAPAJ)



  Cette formation, cofinancée par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des opérateurs des systèmes éducatifs dans plusieurs domaines clés.

 
Selon le Dr Mbaïderbé Elysée, Coordonnateur provincial de l'ONG au Logone Oriental, la session a pour but d'outiller les opérateurs en :
  • Organisation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.
  • Intégration du genre et lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG).
  • Gestion non violente des conflits.
  • Conception de documents administratifs (élaboration de cahiers de charges, évaluation des prestations, rapportage des activités).
Les participants sont issus des systèmes éducatifs des provinces du Mandoul et du Logone Occidental.

 
Les activités ont été officiellement lancées par le Délégué provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion civique au Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert, qui a appelé les participants à l'assiduité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30

Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30

Tchad : Atelier à Bol sur les aspects environnementaux et sociaux du projet PAAET Tchad : Atelier à Bol sur les aspects environnementaux et sociaux du projet PAAET 10/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter