Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

ACRA

PNUD Tchad

The International Organization for Migration (IOM) - Tchad

L'atelier vise à promouvoir le dialogue et la prévention des conflits par l'implication des FDS, des autorités administratives, ainsi que des jeunes et des femmes.Cette action est menée dans le cadre du projet : "Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation."Le projet est financé par l’UN PeaceBuilding Fund (PBF Chad) et mis en œuvre conjointement par :