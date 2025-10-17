Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


L'ONG ACRA a lancé un atelier de formation civilo-militaire au Centre Culturel Nicodème de Pala ce 14 octobre pour renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et les communautés locales dans un esprit de paix durable.


  L'atelier vise à promouvoir le dialogue et la prévention des conflits par l'implication des FDS, des autorités administratives, ainsi que des jeunes et des femmes.

 
Cette action est menée dans le cadre du projet : "Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation."

 
Le projet est financé par l’UN PeaceBuilding Fund (PBF Chad) et mis en œuvre conjointement par :
  • ACRA
  • PNUD Tchad
  • The International Organization for Migration (IOM) - Tchad
