Tchad : Formation civilo-militaire à Pala pour renforcer la coopération et la paix

L'atelier vise à promouvoir le dialogue et la prévention des conflits par l'implication des FDS, des autorités administratives, ainsi que des jeunes et des femmes.
Cette action est menée dans le cadre du projet : "Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation."
Le projet est financé par l’UN PeaceBuilding Fund (PBF Chad) et mis en œuvre conjointement par :
- ACRA
- PNUD Tchad
- The International Organization for Migration (IOM) - Tchad