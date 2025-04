Tchad : Formation des élèves de l'École Catholique Associée de Bébédjia sur la pépinière

À l'initiative de la directrice de l'ECA, Sœur Béatrice Modène, cette séance de formation a permis d'introduire les élèves aux rudiments du métier de pépiniériste. Cet engagement témoigne de la volonté de l'institution de former des jeunes conscients des enjeux environnementaux. Le pépiniériste et environnementaliste Mbaiguedem Christophe, détenteur d'un grand verger à Bébédjia, a dirigé l'atelier. Avec passion, il a commencé par expliquer aux élèves les étapes nécessaires à la création d'une pépinière, incluant la préparation du terrain jusqu'à la mise en pots des graines, en prenant pour exemple le manguier naturel. Ce moment a été enrichissant pour les élèves qui ont été particulièrement attentifs aux termes techniques liés aux matériels utilisés. Des échanges dynamiques ont eu lieu, avec de nombreuses questions posées, montrant ainsi l'intérêt marqué des jeunes pour le sujet.



Après la théorie en salle de classe, la formation s'est poursuivie sur une partie de la cour où les élèves ont pu pratiquer. En appliquant les connaissances acquises, ils ont participé à la mise en terre de semences de mangues et de plants d'agrumes, démontrant ainsi leur capacité à mettre en œuvre ce qu'ils avaient appris sous la tutelle de leur "maître" en la matière. Pour continuer sur cette lancée d'apprentissage, un rendez-vous a été fixé pour une visite au verger, promettant une grande découverte sur les pratiques de pépiniériste en situation réelle. Cette sortie enrichira encore plus leur compréhension et leur appréciation pour la biodiversité. Bien que le métier de pépiniériste ou d'environnementaliste soit exigeant, il demeure crucial pour la protection de notre environnement. La formation dispensée aux élèves de l'ECA de Bébédjia représente une belle occasion d'engagement pour ces jeunes, leur permettant de contribuer activement à la préservation de la richesse naturelle de leur région.



Cette initiative renforce non seulement leurs compétences pratiques mais aussi leur conscience environnementale, les préparant à devenir des acteurs clés dans la protection de leur environnement pour les générations futures.