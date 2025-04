Tchad : Forum à Gounou Gaya pour relancer la filière cotonnière

À l'ouverture des travaux, le chef de zone cotonnière de Gounou Gaya, Monsieur Dacbodikasso Vannany, a exprimé l'engagement ferme de sa zone à surmonter les difficultés actuelles. Il a annoncé l'objectif ambitieux de produire 30 000 tonnes de coton graine pour la prochaine campagne.





Le président de l'Union des Producteurs de Coton du Tchad (UNPCT), Monsieur Mbontar Ndouko, a souligné la période difficile que traverse la filière et a insisté sur la nécessité d'une mobilisation générale de tous les acteurs pour repenser les stratégies existantes. Il a déclaré avec conviction : "Il est donc essentiel que nous unissions nos efforts afin de développer des solutions durables et innovantes qui garantiront la pérennité de la filière".





Monsieur Olivier Renson, le directeur général de la Cotontchad SN, a également mis en avant l'impératif d'une mobilisation collective pour dynamiser la production de coton et assurer la pérennité de ce secteur clé. Il a invité les participants à une réflexion approfondie sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif commun.





Le préfet du département de la Kabbia, Monsieur Moussa Dassidi, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'État à la revitalisation de cette filière essentielle à l'économie du pays. Il a encouragé les participants à rester attentifs aux prochaines étapes et aux opportunités qui découleront de ce forum.





Un plan d'action ambitieux a été élaboré par les différents acteurs présents, visant à surmonter la crise actuelle. Ce plan comprend des initiatives spécifiques pour chaque partie prenante, incluant des mesures de soutien direct aux producteurs, des stratégies de communication renforcées pour améliorer la perception de la filière, et des partenariats stratégiques pour accroître la durabilité de la production cotonnière.





Les participants ont exprimé un optimisme prudent, convaincus que grâce à une collaboration étroite et à des efforts concertés, il sera possible de redynamiser cette filière essentielle à l'économie tchadienne et d'assurer un avenir plus prospère pour tous les acteurs impliqués.