Tchad : Foullah Édifice, champion de la ligue de football de N’Djamena

Au temps réglementaire, les deux formations se sont séparés sur un score d'un but partout.



Bakhit Djibrine, meilleur buteur du championnat



L'attaquant de Foullah Édifice totalise 15 buts à cette compétition. Le jeune Hassan Moussa de Renaissance FC est la révélation du championnat. En collectif, c'est le tout nouveau club AS PSI qui s'est révélé au public. As Farcha quant à lui, raffle la médaille de fair-play.