Tchad-France : que prévoyait l'accord de défense de 2019 que N'Djamena a rompu ?

Le gouvernement de la République du Tchad a annoncé la fin de l'accord de coopération en matière de défense avec la France, signé le 5 septembre 2019.



Cette décision marque une étape significative dans l'évolution des relations internationales du Tchad, soulignant son désir d'affirmer sa souveraineté, après plus de six décennies depuis la proclamation de la république.



Contenu de l'accord révisé

L'accord de 2019 avait pour objectif de renforcer la coopération entre le Tchad et la France, dans les domaines de la sécurité et de la défense.



Il prévoyait l'appui au commandement militaire tchadien, une assistance en matière de logistique et de maintenance des équipements militaires, ainsi que la formation professionnelle des cadres militaires et la reconversion des militaires. Cette coopération englobait également un soutien spécifique à la Garde nationale nomade du Tchad.



Implications et perspectives

La décision de mettre fin à cet accord découle d'une analyse approfondie des besoins et des priorités nationales actuelles du Tchad, selon le gouvernement. Le Tchad a exprimé son engagement à respecter toutes les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis nécessaire pour une transition harmonieuse.



Le gouvernement tchadien reste ouvert à explorer de nouvelles formes de partenariat avec la France, privilégiant les domaines d'intérêt commun qui bénéficieraient à la fois au peuple tchadien et français. La gratitude envers la France pour la coopération antérieure a été exprimée, laissant la porte ouverte à un dialogue constructif pour l'avenir.