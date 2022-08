Tchad : Galactik FC, le nouveau-né qui fait sensation en D2

Quatre matchs, quatre victoires. C’est le résultat qu’a récolté Galactik FC en 2ème division (D2) de la ligue de football de N’Djamena.



Créé en 2022 et dirigé par un jeune passionné du football, par ailleurs président de l’Association des Jeunes Pour le Développement du Football Tchadien, Oumar Adjib Koulamallah, Galactik FCFc fait feu de tout bois pour se hisser en 1ère division et fait paniquer ses adversaires.



4 à 1 contre Agri Tchad, 4 à 0 contre EFN, 3 à 2 contre CAFEC et 3 à 0 contre Foullah Edifice B, Galactik Fc fait sensation en D2.



Avec son attaquant vedette Ahmat Hassan qui a déjà six buts à son compteur en trois matches, Galactik FC se montre comme le club ayant la meilleure attaque.



Avec son allure, les chroniqueurs et les spectateurs se demandent s’il n’est pas le As PSI de la D2.