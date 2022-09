Tchad : Gali Ngoté demande à la commission d'entamer les négociations avec 4 groupes

Gali Ngoté Gata a rappelé la mission principale des 30 membres de la commission : aller rencontrer ceux qui ne sont pas encore venus au dialogue, leur expliquer la démarche et tenter de les convaincre de rejoindre les assises nationales.



"Il n'y a rien de préétabli, il n'y a rien de pré-organisé. Nous devons tous cheminer ensemble, avec nos espoirs et nos inquiétudes. Il n'y a pas mieux qu'une mission de la plénière", a indiqué Gali Ngoté Gata.



Gali Ngoté Gata identifie quatre groupes : Wakit Tamma, le parti Les Transformateurs de Masra Succes, les organisations et les partis politiques signataires de la déclaration du 1er juin, ainsi qu'un "groupe de partis qui a un pied dans le dialogue et un pied hors du dialogue".



"Ce sont ceux là, dans un premier temps, que vous allez contacter et discuter avec eux", instruit le président du Présidium.



La mission de la commission ad hoc doit rendre son rapport ce vendredi, avant une reprise de travaux du dialogue national prévue samedi matin.