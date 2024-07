Tchad : Gavi, Dangote et Gates évaluent la subvention pour le renforcement du système de santé et jettent les bases de la phase 3

Cette rencontre annuelle, placée sous le leadership national et multipartite, constitue une occasion importante pour le Tchad de mobiliser ses partenaires et parties prenantes clés. Elle permet d'évaluer les progrès réalisés en matière de vaccination par rapport aux objectifs nationaux et de discuter du soutien continu des partenaires et acteurs impliqués dans l'amélioration des programmes de vaccination.



Dr. Thierry Vincent, responsable pays de l'Alliance Gavi, a félicité le ministre Abderahim pour la confiance renouvelée que lui accordent les plus hautes autorités du pays. Il a salué les efforts du Tchad et les bons résultats obtenus en matière de vaccination. Il a réaffirmé l'engagement de Gavi à appuyer le ministère de la Santé publique dans ses actions de lutte contre les maladies évitables par la vaccination.



Le ministre de la Santé publique a rassuré les partenaires quant à la volonté politique et à l'engagement ferme du gouvernement tchadien à moderniser le système de santé afin d'assurer le bien-être sanitaire des populations. Il a également souligné l'importance de l'implication des leaders d'opinion pour dynamiser l'ensemble des activités vaccinales et renforcer le dispositif de lutte contre les épidémies.



Cette mission conjointe a permis de dresser le bilan de la deuxième phase de la subvention de renforcement du système de santé et d'identifier les priorités pour la troisième phase. Les discussions ont porté sur l'amélioration de la couverture vaccinale, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en vaccins et la lutte contre les maladies évitables par la vaccination.