Tchad - Gozbeida : Tournée de sensibilisation, de financement et d’accompagnement des jeunes et femmes

Numérisation des opérations

Optimisation des services

Recherche auprès des organismes locaux

Actualisation de la base de données

Soutien et suivi des chercheurs d’emploi

Une cérémonie de lancement, présidée par le Secrétaire Général représentant le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Sila, M. Ali Mbodou Djibrine, s'est tenue en présence de responsables locaux. Cet événement a été significatif, car il a annoncé le financement de 17 projets portés par des jeunes pour un montant global de 27 millions de FCFA. De plus, 40 jeunes ont été insérés en stage pré-emploi et 50 jeunes formés ont reçu leur attestation.Une réunion interne a rassemblé l’équipe missionnaire et le Bureau provincial de l’ONAPE. Ce rassemblement était centré sur plusieurs enjeux clés, notamment :Une rencontre a également été organisée avec les chefferies traditionnelles, axée sur le crédit agricole. Les discussions ont permis d'aborder les meilleures pratiques pour un bon recouvrement des crédits et une gestion efficace des ressources agricoles, ainsi que les défis rencontrés par ces communautés.Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté réfléchie de réaliser la vision du Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui met l’accent sur l’emploi des jeunes et leur autonomisation, un axe central de son programme politique.