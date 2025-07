Tchad : Grand meeting de remerciement et de bilan à Bébédjia par la députée Fatime Alladoum Nadingar

Dans son mot d'ouverture, le maire de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas, a réitéré son engagement à tout mettre en œuvre pour la réussite des actions prévues dans le budget communal.



La députée Fatime Alladoum Nadingar a largement dévoilé les projets pour lesquels elle se battra, affirmant qu'elle restera toujours aux côtés de sa population pour servir avec honnêteté et loyauté. En tant que femme engagée de la Nya, elle a promis de soutenir activement les femmes et les jeunes du département, afin de valoriser leur rôle central dans la société. Elle a également rassuré la population que les priorités de la Nya seront entendues au plus haut sommet de l'État.





Fatime Alladoum Nadingar a souligné sa participation active à la refondation de la Nya et, plus largement, du Tchad tout entier, à travers les douze chantiers et cent actions du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.





Après la phase protocolaire, la foule a été animée par divers groupes folkloriques. L'ambiance était festive et conviviale dans tous les quartiers de Bébédjia.