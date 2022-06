Tchad : H5 Academy s'engage pour la paix et rencontre le sultan de N'djamena

H5 ACADEMY est une association qui œuvre, sensibilise et oriente les jeunes et femmes en faveur du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de la paix. Elle a multiplié les activités similaires dans les différents arrondissements de la capitale.



Auprès du sultan Mahamat Idjilé Kachallah, H5 ACADEMY a pour objectif de rassembler les conseils et orientations afin de mieux transmettre les messages à la jeunesse tchadienne. Le sultan, entouré des notables, a affirmé que la cohabitation pacifique et le vivre ensemble sont les symboles même de leur chefferie traditionnelle que ses grands pères leur ont légué.



« Nos arrières grands-pères ont rassemblé tout le monde dans cette maison. Ici on ne connait pas le tchadien du Nord, le Tchadien du Sud. Chez nous, il n’y a pas la distinction entre les communautés, les ethnies et les religions. Tout le monde cohabite, partage et vit ensemble. C’est un exemple légué par nos aïeux et nous ne faisons que copier et coller », a expliqué Sa Majesté Mahamat Idjilé Kachallah.



Pour lui, aujourd’hui le Tchad appartient à la jeunesse car la majorité des tchadiens est jeune et elle la chance d’avoir également un président jeune. "Notre culture, c’est dans notre main, il faut qu’on pense absolument à la paix, car la guerre n’a jamais était une solution", dit-il. Ce dernier a remercié l’association H5 ACADEMY pour son initiative en faveur de la paix.



Le coordonnateur de H5 ACADEMY, Mahamat Hassane Moustapha a pour sa part relevé que le but de cette rencontre est d’échanger avec le sultan de N’djamena urbain et rural afin de recueillir des conseils et orientations, surtout en cette période de transition qui est une période sensible pour le devenir du Tchad si l’on n'y prête pas attention. « C’est une période où chacun doit amener sa contribution pour le bien de la nation », a-t-il soutenu.



D’après le coordonnateur Mahamat Hassane Moustapha, le président du Conseil militaire de transition (CMT) est un président jeune qui a toujours prôné pour l’unité nationale. Il a pour souci de réunir tous les fils et filles du Tchad pour la cohabitation pacifique, au même titre que le sultan.