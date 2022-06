Tchad : Haroun Kabadi dresse un bilan satisfait de la 1ère session du CNT

Le président du Conseil national de transition (CNT), Dr Haroun Kabadi a présidé ce 30 juin 2022 au Palais de la démocratie de Gassi, la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l’année 2022.



Ainsi, après neuf mois d’exercice, le CNT présente un bilan satisfaisant, selon son président. « Nous avons examiné et adopté 20 projets de loi et ordonnances dans les domaines de l’administration, la justice et surtout la justice militaire, de la police nationale, de l’orientation su système national de renseignement et de la protection du secret de la défense nationale, de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad, de la protection des enfants vulnérables, de l’environnement et de la retraite des militaires et des civils », indique Dr Haroun Kabadi.



« Des interpellations, questions orales avec débats et questions d’actualité, ont permis au gouvernement d’apporter des réponses, des clarifications sur l’ensemble des sujets et thématiques abordés », a relevé Dr Harou Kabadi.



Le président du Conseil national de transition note également qu’il y a eu quatre questions orales, avec débats portant sur le contexte sécuritaire et l’organisation du dialogue national inclusif, sur la flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés, la surcharge des véhicules gros porteurs et leur circulation dans la journée, ainsi que la problématique de la circulation des véhicules en provenance du Cameroun et du Nigeria.



Une question d’actualité relative à la vague de contamination liée au Covid-19 et le résultat du dispositif de riposte pris dans le pays pour lutter contre la pandémie. En plus, une résolution relative à la création d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’évaluer la situation des salariés tchadiens dans les entreprises à capitaux chinois exerçant dans le secteur pétrolier et Esso, ainsi qu’au déversement du pétrole dans la nature, a été adoptée au cours de ladite session.