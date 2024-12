Tchad : Help-Me en visite à Alwihda Info pour explorer des opportunités de collaboration

L'association Help-Me, sous la conduite de sa présidente Zenaba Abdelhamid Saleh, a effectué une visite de courtoisie à la rédaction d'Alwihda Info, à Ndjari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Agissiz Baroum, le secrétaire général de l'association, a expliqué que cette démarche vise à explorer un éventuel partenariat avec Alwihda Info, connu pour son rôle actif dans la diffusion de l'information.



Help-Me s'engage à soutenir les couches vulnérables de la société, incluant les enfants, les femmes, et les réfugiés, et mène des campagnes de sensibilisation et de prévention contre des maladies telles que le paludisme et le choléra.