Tchad Helping Hands vole au secours des sinistrés d'inondations à Laï

Le don est composé de vivres et non vivres tels que du riz, des bidons d'huile, des nattes et aussi des moustiquaires. C'est suite à l'appel lancé par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo à l'endroit des partenaires, des ONG et des personnes de bonne volonté que la Fondation a fait le déplacement.



Remettant ce don au nom de la présidente de la Fondation, le chef de mission, Adia Touré, a exprimé la solidarité de sa Fondation aux sinistrés de ladite localité qui vivent des moments pitoyables en ce moment.



Le n° 1 de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a exprimé sa gratitude à la Fondation et à sa présidente pour cet acte de solidarité et de patriotisme. Il demande par ailleurs aux autres ONG et partenaires d'emboîter les pas de la Fondation Tchad Helping Hands. Doudlengar Miayo n'a pas manqué de rappeler au comité de gestion de crise de faire un partage équitable.