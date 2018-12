TCHAD Tchad : Hinda Déby appelle à ne plus faire d'enfants sans garantie d'une vie décente

22 Décembre 2018





La Première Dame Hinda Déby, présidente de la Fondation Grand-Cœur, a officiellement lancé ce jeudi 20 décembre, à Am-Timan, la 2ème édition de la campagne nationale médiatique de communication pour le changement social et de comportement. Le thème de cette édition est : "l'espacement de naissance est un moyen sûr vers la capture de dividendes démographiques".



Cette campagne s'appuie sur une approche participative. Elle prend en compte les leaders religieux, les autorités traditionnelles, politiques et groupements féminins afin d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes. La campagne vise à leur permettre "d'accéder le plus facilement aux services de santé reproductifs, infantiles et maternels de qualité", selon le coordonateur national du projet SWEED, M. Youssouf Aware Naïssa.



La veille, la Première Dame a inauguré le local réfectionné du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) du chef-lieu de la province du Salamat. Elle a également accordée une audience au coordonateur national du projet SWEED, M. Youssouf Aware Naïssa.



Le gouverneur de la région du Salamat, Adoum Amadou Forteye, a invité les femmes à se mobiliser derrière la Première dame pour lutter contre certaines pratiques néfastes.



La ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Ardjoune Djallal Khalil, a rappelé que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour favoriser l'épanouissement de la femme.



Hinda Déby a appelé à lutter contre la non scolarisation des filles. Elle a rappelé que le Tchad fait partie des pays où le nombre d'enfants est un indicateur de prospérité, voire un prestige. "Nous devons comprendre que les temps ont changé. La forte croissance démographique dû à la forte fécondité de 6,4 enfants par femme vous interpelle tous. Les familles ne doivent plus continuer à faire des enfants si elles ne peuvent leur garantir les conditions minimales d'une vie descente, au risque de violer leurs droits les plus élémentaires'", a expliqué la Première Dame. D'après elle, "aucune bonne oeuvre ne peut être pérenne sans la participation des bénéficiaires eux-mêmes". Elle a demandé aux parents, aux autorités traditionnelles et aux leaders religieux de "veiller personnellement au changement auquel nous aspirons tous pour que les questions de santé et d'éducation soit notre affaire commune."



La province bénéficiera pendant plusieurs jours de prestations de services de santé à travers des cliniques mobiles, des séances de plaidoyer, des débats et des émissions radios.





