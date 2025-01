Tchad : Hommage aux forces armées engagées dans la lutte contre Boko Haram

Contexte de l'Opération Lake Sanity 2



L'Opération Lake Sanity 2 a été une initiative militaire conjointe visant à renforcer la sécurité dans la région du lac Tchad, en réponse aux menaces posées par les groupes terroristes. La coopération entre les pays de la CBLT est essentielle pour faire face à ces défis sécuritaires.





Cette cérémonie symbolise non seulement la reconnaissance des efforts des forces armées, mais elle renforce également l'engagement des États membres à poursuivre leur collaboration pour garantir la paix et la sécurité dans la région.





Cette cérémonie de décoration est l'occasion de rendre hommage aux soldats qui se battent pour la paix et la stabilité dans la région. Elle souligne également l'importance de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, la menace de Boko Haram demeure et des efforts soutenus sont encore nécessaires pour venir à bout de ce fléau.