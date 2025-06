Tchad : Hommage du Président Déby Itno à l'Ambassadeure Aziza Baroud

Dans un message empreint d'émotion, le Chef de l'État a déclaré : « Je viens d’apprendre avec consternation la triste nouvelle du décès de l’Ambassadeure Aziza Baroud, représentante permanente du Tchad à l’Organisation Internationale de la Francophonie. Le Tchad perd en elle une figure engagée ayant servi sa patrie pendant de longues années avec dévouement et dignité. À sa famille, ses amis et proches, je présente mes condoléances les plus profondes. Puisse Allah l’accueillir dans son vaste paradis. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. »







Un parcours exceptionnel au service de la nation tchadienne





Pour rappel, Mme Ammo Aziza Baroud, Ambassadeure Dignitaire, s'est éteinte ce 19 juin 2025 des suites d'une maladie.







Feue Ammo Aziza Baroud fut un grand commis de l'État, ayant occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'administration publique et de la diplomatie tchadienne. Son parcours remarquable et son sens aigu du devoir ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Elle incarnait le professionnalisme, l'intégrité et le dévouement au service de la nation.