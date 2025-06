Tchad / Hongrie : 15 nouveaux diplômés en gestion humanitaire pour renforcer la stabilité

Lancée en septembre 2023 avec le soutien de l'Agence Hungary Helps et en partenariat avec la Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), cette formation vise à renforcer les compétences des acteurs de terrain en gestion de crise et opérations humanitaires.







Un impact direct sur la gestion de crise dans le Sahel



Sur les 15 participants ayant réussi leur examen final, plusieurs travaillent déjà activement au sein de la CNARR. Grâce à cette qualification managériale, ils pourront désormais contribuer de manière encore plus efficace à la gestion complexe de la crise dans la région du Sahel, notamment celle liée à l'afflux de réfugiés soudanais.







Ce projet illustre de manière remarquable comment la formation professionnelle peut concrètement servir les objectifs de la politique de développement. Il contribue directement au renforcement de la stabilité régionale, à la dynamisation du marché du travail et à l'amélioration de la gestion humanitaire de la crise des réfugiés.







L'Agence Hungary Helps et l'Université Óbuda prévoient de poursuivre ce type de formations, consolidant ainsi le développement durable et l'autonomie accrue de la région du Sahel.