Tchad-Hongrie : Honneurs militaires au Président Mahamat Idriss Deby

Accueil officiel

Sur la Place Szent György, où se dresse l'imposant bâtiment de la Primature, symbolisant l'État hongrois, le Premier Ministre Viktor Orbán a rendu les honneurs militaires à son hôte. Cette visite est historique, car c'est la première fois qu'un Président tchadien se rend en Hongrie depuis l'accession du Tchad à la souveraineté internationale.



Objectifs de la visite

Le Président Déby ambitionne de renforcer les liens d'amitié entre le Tchad et la Hongrie, ainsi que d'établir une coopération durable entre les deux nations. À cette occasion, tous les protocoles pour accueillir des hôtes de marque ont été rigoureusement respectés.



Une cavalerie, les Hussards Comte Ferenc Nadasdy, a escorté le Président jusqu'à la place, où il a été accueilli par le Premier Ministre Orbán. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, le Président a passé en revue les troupes hongroises, recevant les honneurs militaires, avant de saluer les membres des corps constitués.



Signification des honneurs

Les honneurs réservés au Chef de l'État à son arrivée à la Place Szent György témoignent d'une volonté d'établir une coopération bilatérale solide et pérenne entre le Tchad et la Hongrie. Cette visite marque une étape importante dans les relations diplomatiques entre les deux pays.