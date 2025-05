Tchad : House of Africa et CÉDIRAA sensibilisent les élèves sur les dangers liés à la consommation de la drogue et des stupéfiants

L'objectif de cette journée d'échanges vise à sensibiliser les élèves, notamment les jeunes, sur les dangers liés à la consommation de la drogue et des stupéfiants (la chicha, la cigarette ou encore le cannabis) et à prévenir les risques de maladies qui peuvent nuire gravement à la santé des jeunes. Quatre panelistes ont échangé avec les élèves sur la dangerosité liée à la consommation de la drogue et des stupéfiants.



Youssouf Allafouza Mahamat, Secrétaire Général de House of Africa, a souligné l'importance de cette séance de sensibilisation qui a pour but d'éveiller la conscience des jeunes sur les risques liés à la consommation de la drogue et des stupéfiants, notamment la cigarette, le cannabis ainsi que la chicha.



Arnold Mbaindolemel, représentant du Centre Diocésain de la Recherche Action en Alcoologie (CEDIRAA), a éclairci les conséquences liées à la consommation de la drogue et des stupéfiants par les jeunes, surtout les risques sanitaires qui peuvent impacter la santé des jeunes, notamment les maladies telles que la tuberculose, les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques ou encore le cancer. Il a prodigué également quelques conseils aux enfants en les exhortant à ne pas rester aux côtés des personnes qui fument la cigarette, la chicha ou encore le cannabis afin de ne pas être intoxiqués par la fumée dégagée par les personnes qui fument.



À la fin de la séance de sensibilisation, des fiches contenant des images et des informations sur les risques liés à la consommation des stupéfiants ont été distribuées aux élèves afin de les sensibiliser et de leur permettre, à leur tour, de transmettre le message à d'autres personnes.