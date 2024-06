Tchad : Hysoume signe une convention avec trois structures pour la mise en œuvre de projet TORNAC

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet TONAC (Tournée Nationale d'Acquisition de Compétences Numériques), le Centre Hysoume a signé ce 04 juin 2024, dans les locaux de l'ONG Technidev, une convention avec trois structures.



Il s’agit de : PXL Créative Agency portée par Adam Ali Mahamat, Fale TECH de Djimtibaye Emmanuel et CHAD Photography de Youssouf Abdramane.



Ces structures auront la charge de former plus de 200 jeunes dans la ville de N'Djamena, à raison de 20 par arrondissement, dans le domaine de l'infographie, de la programmation CMS et en photographie et pilotage de drone.



Selon le coordonnateur de Hysoume, Hamid Youssouf Souleymane, le projet TORNAC vise à former les jeunes tchadiens dans plusieurs domaines, notamment, le numérique, l'informatique, la bureautique, la santé de reproduction et bien d'autres métiers numériques.