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تشاد: وصول رئيس الجمهورية الى مدينة مساكورى


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Novembre 2020



تشاد: وصول رئيس الجمهورية الى مدينة مساكورى © Ali Moussa/Alwihda Info
تشاد: وصول رئيس الجمهورية الى مدينة مساكورى © Ali Moussa/Alwihda Info
وصل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبى  انتو برفقة وفد رفيع المستوى  الى مدينة مساكورى عاصمة ولاية حجر لميس وكان فى استقباله لدى سلم الطائرة  حاكم  ولاية حجر لميس الدكتورة حواء عثمان جامع وبجانبهاعمدة بلدية  مدينة مساكورى السيد/ كورم محمد كسو وممثل  الجمعية الوطنية السيد/  ونائب قائد المنطقة العسكرية للدرك الوطنى الكوننيل محمد ادم ثم توجه فخامة رئيس الجمهورية المشير ادريس ديبى اتنو  لتحية المسئولين  العسكريين  والإداريين الذين اصطفوا لاستقباله   وعقب مراسم الاستقبال  توجه  الموكب الرئاسى  الى حيث مقر  إقامته . علما بان  زيارة فخامة رئيس الجمهورية المشير ادريس ديبى اتنو  إلى مدينة  مساكورى حاضرة ولاية حجر لميس  تهدف الى وضع حجر اساس لبناء  مركز للتدريب المهنى والفنى واطلاق مشروع الالياف الضوئية عبر الصحراء بين تشاد والنيجر بالاضافة  للاستطلاع على احوال المنطقة وتنمية الولاية   ومتابعة كيفية سير العمل فى الولاية ونذكر بان  تكرار زيارات فخامة  رئيس الجمهورية المشير ادريس ديبى اتنو الى مدينة مساكورى يدل على اهتمامه بالولاية.                   
 


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