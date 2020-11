Tchad : Idriss Dokony Adiker mise sur l'émergence du volley-ball.

Le général Idriss Dokony Adiker est de retour à N'Djamena après son élection à la vice-présidence de la Confédération africaine de volley-ball. Son objectif est désormais de contribuer à faire émerger la discipline au Tchad. Dans ses premiers mots, il adresse ses remerciements au ministère de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement tout au long du processus ayant conduit à son élection.



"Le volley-ball au niveau continental est une activité prisée, et au niveau national nous avons tout mis en œuvre depuis un certain temps à travers la confiance que nos différents amis ont porté à notre attention jusqu'au résultat actuel", explique Idriss Dokony Adiker.



"On ne peut pas comprendre que nous puissions être la seconde personnalité au niveau continental et que la discipline pour laquelle nous sommes représentés au niveau continental ne puisse pas émerger dans notre pays", souligne-t-il.



Idriss Dokony Adiker précise que des instructions fermes ont été données par le ministre de la Jeunesse et des Sports Routouang Mohamed Ndonga Christian à la direction de haut niveau pour qu'avec la Fédération tchadienne de volley-ball, le championnat national puisse être lancé dans un bref délai.



Le ministère de la Jeunesse et des Sports rassure que le volley-ball aura des appuis au niveau national afin que cette discipline rayonne partout au Tchad voire à l'international. "L'engagement personnel du ministre ainsi que sa disponibilité à travers les paroles qui ont été données vis-à-vis de volley-ball nous ont vraiment rassuré", affirme Idriss Dokony Adiker.