Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : qui est le nouveau sélectionneur des Sao du Tchad Raoul Savoy ?


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 14 Août 2025



Tchad : qui est le nouveau sélectionneur des Sao du Tchad Raoul Savoy ?
Raoul Savoy est un entraîneur Hispano-Suisse âgé des 52 ans. Il a commencé sa carrière sur le continent en dirigeant la grande équipe du Tonnerre de Yaoundé, où il a participé à la finale de la coupe de la CAF face à la grande JS Kabylie d'Algérie.

Dès 2003, il a pris la direction du Maroc où il passe 8 ans à travers divers clubs historiques, en passant de la Botola Pro et en étant nominé comme meilleur entraîneur en 2004 devant les Alain Giresse, Roger Lemerre et autres entraîneurs célèbres.

En 2011, il repart en Suisse pour diriger Neuchâtel Xamax, en D1 helvétique. En 2012, il découvre un autre pays et un autre grand club, le Mouloudia Club de Oran en Algérie, puis retourne encore dans son pays pour diriger le mythique club du FC Sion.

Sur le plan international, Raoul Savoy bénéficie d'une expérience à la tête des sélections seniors A où il a managé les équipes nationales de l'Éthiopie, Eswatini, de la Gambie et de la République Centrafricaine par trois fois, et où son dernier passage a été très remarqué.

La fédération gambienne et ses succès le remercient régulièrement pour le travail effectué qui porte ses fruits aujourd'hui. Connu entre autres, pour être un technicien rigoureux et bâtisseur, il a souvent choisi des missions commandos pour sauver des clubs en difficultés et redynamiser des équipes nationales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2025

Tchad : l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention du choléra

Tchad : l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention du choléra

Tchad : la POSOC remet des attestations de fin de formation dans divers métiers à 250 jeunes Tchad : la POSOC remet des attestations de fin de formation dans divers métiers à 250 jeunes 13/08/2025

Populaires

Tchad–États-Unis : Un accord historique sur les terres rares pour la paix et la prospérité

13/08/2025

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

13/08/2025

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

13/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter