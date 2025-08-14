Tchad : qui est le nouveau sélectionneur des Sao du Tchad Raoul Savoy ?

Raoul Savoy est un entraîneur Hispano-Suisse âgé des 52 ans. Il a commencé sa carrière sur le continent en dirigeant la grande équipe du Tonnerre de Yaoundé, où il a participé à la finale de la coupe de la CAF face à la grande JS Kabylie d'Algérie.



Dès 2003, il a pris la direction du Maroc où il passe 8 ans à travers divers clubs historiques, en passant de la Botola Pro et en étant nominé comme meilleur entraîneur en 2004 devant les Alain Giresse, Roger Lemerre et autres entraîneurs célèbres.



En 2011, il repart en Suisse pour diriger Neuchâtel Xamax, en D1 helvétique. En 2012, il découvre un autre pays et un autre grand club, le Mouloudia Club de Oran en Algérie, puis retourne encore dans son pays pour diriger le mythique club du FC Sion.



Sur le plan international, Raoul Savoy bénéficie d'une expérience à la tête des sélections seniors A où il a managé les équipes nationales de l'Éthiopie, Eswatini, de la Gambie et de la République Centrafricaine par trois fois, et où son dernier passage a été très remarqué.



La fédération gambienne et ses succès le remercient régulièrement pour le travail effectué qui porte ses fruits aujourd'hui. Connu entre autres, pour être un technicien rigoureux et bâtisseur, il a souvent choisi des missions commandos pour sauver des clubs en difficultés et redynamiser des équipes nationales.