Tchad : "Il n'y a pas de sécurité sans développement"

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, le représentant spécial de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, Angel Losada Fernandez et l'Ambassadeur de l'UE au Tchad, Bertrand Soret se sont rendus le 24 janvier à Bol, dans la province du Lac Tchad. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le gouverneur du Lac, Tahir Barkaï.



Des discussions sur le plan provincial de sécurité et de développement ont eu lieu à la résidence du gouverneur. "Ce plan apparait comme une réponse probante aux maux dont souffre le Lac", a déclaré le gouverneur du Lac, Tahir Barkaï.



"L'UE est a vos côtés comme elle l'a démontré avec sa participation pour la lutte contre Boko Haram et à vos côtés également dans le secteur développement puisque sans développement nous n'aurons jamais une situation stable et sécuritaire adéquate pour que la population puisse avancer. Nous sommes très conscients de cela", a expliqué Angel Losada Fernandez.



Le ministre Mahamat Abali Salah a souligné qu'il n'y a pas de sécurité sans développement et vice-versa. "On a commencé à élaborer un plan. On a voulu mettre la sécurité et le développement ensemble. On peut dépasser toutes ces difficultés, notre gouvernement et vous, avec la volonté. Votre déplacement prouve que l'UE est prête à nous aider", a-t-il affirmé.



Après la rencontre au gouvernorat de la ville, la délégation a visité le centre d'instruction commun de l'état-major situé à 3 km de Bol. Le bâtiment a été réalisé avec le soutien de l'UE.



Elle s'est ensuite rendue à la mairie de Bol pour s'enquérir du fonctionnement du conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance, un organe mis en place par la mairie de Bol et soutenu par l'UE.



Les potentialités touristiques de la province n'ont pas été occultées à travers un déplacement de la délégation en pirogues motorisées sur les berges du Lac Tchad.