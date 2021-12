Tchad : Ilnet Telecom s'impose comme le n°1 des fournisseurs d'accès à Internet

La société ILNET TELECOM a annoncé samedi qu'elle est classée première sur la liste des sociétés, fournisseur d’accès à Internet au Tchad, suite à la publication de l’Observatoire du marché des télécommunications pour la période 2020 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).



"Chers clients, cette distinction est la vôtre, notre réussite étant possible qu’avec vous, votre engagement et votre confiance", a réagi ILNET TELECOM.



​ILNET TELECOM est également un important pourvoyeur d'emplois avec un taux de 50,3% chez les FAI, constate Alwihda Info. "Ilnet Telecom emploie approximativement le même nombre d’individus que les grands opérateurs de téléphonie mobile en 2020. La répartition des emplois directs au sein des FAI permet de constater que, sur les 298 emplois directs, Ilnet Telecom représente la moitié avec un effectif de 150 employés", révèle le rapport.



Alors que d'autres FAI connaissent une forte baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 30% entre 2019 et 2020, Ilnet Telecom figure parmi ceux qui connaissent une forte augmentation allant de 20% à plus de 200%.



Ilnet a une part de marché de 11,9%. Il est le premier FAI, après Moov Africa et Airtel. "Ces données montrent que les nouveaux FAI exercent des influences positives sur le marché de l’internet", indique l'ARCEP.