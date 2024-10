Tchad : Inauguration de la 1ère édition du Programme AWE Chad pour soutenir les femmes entrepreneures

La cérémonie a été marquée par la présence de la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, du Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, d'un représentant du Ministère de la Jeunesse, et de la Représentante résidente de l'UNFPA au Tchad. AWE Chad vise à renforcer les compétences entrepreneuriales de 30 femmes sélectionnées parmi 263 candidates, pour une formation de six mois.



Dans son discours d'ouverture, la cheffe de projet AWE, Roukhaya Mahamat Traoré, a rappelé que ce programme fait partie des initiatives du Département d’État américain, soutenant les entrepreneures du monde entier. Selon elle, AWE a permis à des milliers de femmes de développer des entreprises prospères et durables. « L’ambition de AWE est de créer un réseau de 50 millions de femmes à travers le monde pour leur permettre de réaliser leur potentiel économique », a-t-elle précisé.



Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, Rick Swart, a souligné qu'une femme sur cinq envisage de créer une entreprise, mais que les inégalités de genre freinent leurs opportunités. En réponse, l'ambassade adopte des approches ciblées pour soutenir les femmes, comme le programme AWE. Les bénéficiaires rejoindront également le réseau des anciens ("alumni") des programmes d'échange financés par les États-Unis, avec tous les privilèges associés.



La ministre Amina Priscille Longoh a pour sa part rappelé que les femmes tchadiennes jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du pays, un potentiel qui nécessite des politiques publiques adaptées. Elle a évoqué les cadres mis en place, comme le Plan National d'Action pour l'Égalité de Genre et le Programme d'Autonomisation des Femmes et des Filles, soulignant l’importance de l’inclusion des femmes dans l’économie. Elle a ajouté que le programme AWE offre aux entrepreneures une plateforme d’apprentissage et d’échanges précieux pour leur développement.