Tchad - Incendie d'une Corolla à N'Djamena : Une famille sauvée de justesse

À bord du véhicule se trouvaient un chauffeur et trois enfants, tous membres d'une même famille. Selon le témoignage du chauffeur, ils se rendaient au centre-ville pour une visite chez une tante. C'est alors qu'il a remarqué de la fumée s'échapper de l'arrière du véhicule. Réagissant rapidement, il a ordonné aux enfants de descendre. Grâce à leur prompte évacuation, les enfants sont sortis indemnes, bien que fortement choqués par l'incident.



Les causes exactes de cet incendie sont pour l'heure inconnues. Les sapeurs-pompiers, alertés rapidement, sont intervenus pour maîtriser les flammes et empêcher la propagation de l'incendie à d'autres véhicules.



Cet événement rappelle une nouvelle fois l'importance de vérifier régulièrement l'état de son véhicule et de respecter les règles de sécurité routière.