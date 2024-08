Tchad - Inondations catastrophiques à Aradib : le Bahar Azoum déborde et met des vies en danger

Ce lundi 5 août 2024, le Bahar Azoum a débordé dans la ville d'Aradib, située dans le département de Koukou Angarana. Les eaux ont atteint le marché de la ville, causant de nombreux dommages matériels.



À l'heure actuelle, de nombreux ménages, composés de femmes, d'enfants et de personnes âgées, fuient leurs maisons pour trouver un abri.



C'est une situation d'urgence qui nécessite une intervention rapide des autorités et des services de secours pour venir en aide aux sinistrés, évacuer les populations en danger et évaluer l'étendue des dégâts.