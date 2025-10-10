Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Inspection gouvernementale de l'avancement du projet hydraulique Biteha II


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 10 Octobre 2025


Une délégation gouvernementale tchadienne, dirigée par le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Dr Mahamat Ahmat Alhabo, a effectué une visite de terrain sur le chantier du projet hydraulique Biteha II à Abéché, dans la province du Ouaddaï, ce jeudi 9 octobre 2025.


  Agissant sur instruction du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, la délégation a pu constater l'évolution des travaux et s'entretenir avec l'équipe technique, accueillie par le Délégué Général du Gouvernement auprès du Ouaddaï, le Général Ismael Yamouda Djorbo.

 
Le coordinateur de Biteha II, Bokhit Dicki Barkaye, a indiqué que le chantier progresse "à pas de géant" malgré des obstacles d'ordre environnemental, technique et financier. Il a lancé un appel pressant aux partenaires financiers pour un décaissement rapide des fonds, jugeant cette condition nécessaire pour l’achèvement du projet dans les délais.
 

Directives et Engagement du Gouvernement

 
À l'issue de la visite, une réunion de travail a eu lieu au Gouvernorat. Le Dr Mahamat Ahmat Alhabo a dressé un bilan globalement positif de l'avancée des travaux et a salué les efforts sur le terrain.

Il a formulé des directives précises pour accélérer les prochaines étapes du chantier et a réaffirmé l'engagement total du gouvernement à accompagner les entreprises dans la finalisation du projet.

 
Les autorités locales et les responsables des entreprises ont réitéré l'importance de Biteha II, jugé un espoir concret pour améliorer l’accès à l’eau potable dans la région, et ont promis de redoubler d'efforts pour le livrer dans les meilleurs délais.


