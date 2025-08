Tchad : Installation de nouveaux magistrats à Mao pour renforcer la justice dans le Kanem

La cérémonie s'est déroulée en présence du Délégué Général du Gouvernement, le Général Asseif Mahamat Assouni, ainsi que de nombreuses autorités administratives, militaires et traditionnelles.





Le président du tribunal, Nodjiba Gambar, a affirmé que ces magistrats représentent une nouvelle génération de juristes dont la mission est de restaurer la confiance des citoyens dans la justice. L'installation, qui a eu lieu lors d'une audience solennelle, a été l'occasion de leur rappeler les principes d'impartialité, de célérité et de transparence.





De son côté, le procureur du tribunal, Moussa Abdoulaye Ahmat, a insisté sur l'importance de la justice, non seulement d'être rendue, mais d'être perçue comme juste. Il a exhorté les nouveaux magistrats à faire preuve de diligence et à collaborer avec les auxiliaires de justice pour améliorer l'accessibilité des services judiciaires.