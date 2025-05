Tchad : Intensification de la riposte contre la diphtérie dans le Batha et le Barh El Gazal

Les équipes déployées sur les différents axes stratégiques mènent des activités conformément aux objectifs établis pour endiguer cette épidémie. Leur travail se concentre sur plusieurs fronts :



Orientation pour la prise en charge et la surveillance : Diffusion de protocoles clairs pour la prise en charge des cas et le renforcement de la surveillance épidémiologique pour détecter rapidement de nouveaux cas et suivre l'évolution de l'épidémie.

Plaidoyer et sensibilisation : Organisation de réunions de plaidoyer avec les leaders d'opinion locaux afin de les impliquer activement dans la sensibilisation de la population aux mesures de prévention et aux symptômes de la diphtérie.

Vaccination : Poursuite active des campagnes de vaccination dans de nombreux villages afin d'immuniser les enfants et de freiner la propagation de la diphtérie.



Ces efforts coordonnés sur le terrain témoignent de la détermination du ministère de la Santé Publique et de ses partenaires à maîtriser cette épidémie et à protéger la santé des populations du Batha et du Barh El Gazal.