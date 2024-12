Tchad : Interdiction pour les militaires de communiquer des informations sensibles sur les médias/réseaux sociaux

Par décret n°1984 du 26 décembre 2024 et conformément aux dispositions de l'article 56 (nouveau) du décret N°0414/PCMT/PMT/MDPCCDNACVG/2022 du 04 février 2022, il est interdit aux militaires des Forces de Défense et de Sécurité toute communication, publication ou notification dans les médias ou sur les réseaux sociaux des documents officiels et/ou confidentiels, des informations relatives aux équipements, matériels militaires, des casernes, des exercices militaires dans les centres d'instructions, de la technologie et des positions des forces de défense et de sécurité en période des conflits tout comme en temps de paix.