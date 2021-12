Tchad : J. Moudeïna et Naïr Abakar nommés à la tête du Comité de normalisation du football

Les membres ont un mandat d’un an jusqu’au 15 novembre 2022. Il s’agit de :

- Présidente : Me. Jacqueline Moudeina ;

- Vice-président : Naïr Abakar ;

- Membre : Abakar Moussa ;

- Membre : Mme. Eugénie Mbainaye.



Les membres seront soumis au préalable à un contrôle d’éligibilité qui sera mené par une commission de contrôle de la FIFA afin qu’ils soient définitivement confirmés.



Le comité de normalisation a pour rôle d'assurer les affaires courantes de la FTFA, réviser les statuts et le code électoral de la Fédération, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation et la conduite des élections libres et transparentes du nouveau bureau exécutif de la Fédération, et élaborer avec l’aide de la FIFA, une convention de collaboration saine entre le ministère des sports et la fédération par rapport aux missions et objectifs de chaque entité.



Aucun des membres du comité de normalisation ne peut être éligible aux élections même s’ils venaient à démissionner.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a félicité les membres comité pour leur désignation. "Nous leur souhaitons abnégation, efficacité dans le déroulement de cette mission de la régénération du football tchadien", a-t-il dit.