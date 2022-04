TCHAD Tchad : “Je suis inattaquable dans ma gestion”, Dr. Abdoulaye Sabre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Avril 2022



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, directeur de cabinet sortant à la Présidence de la République, a démenti ce 8 avril les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et évoquant qu'il serait visé par l'Inspection générale d'État (IGE).

"Ces dernières heures, des rumeurs saugrenues sont distillées ici et là pour ternir mon image et/ou m'intimider. C'est sans effet. Quoi de plus normal que l'IGE contrôle la gestion d'un Ministère comme je l'ai publiquement affirmé lors de mon interpellation devant le CNT ? J'ai été Ministre de l'Assainissement Public et j'ai fait inspecter des centaines d'institutions publiques avec l'Operation "Cobra" qui avait fait trembler tous les délinquants financiers. À la Santé, j'ai diligenté plus de 120 missions de contrôle par l'Inspection Générale du Ministère avec des résultats éblouissants en termes d'amélioration de la gouvernance et de la redevabilité".

Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul affirme que "tout coupable de malversations documentées et prouvées doit être sanctionné". Il précise que le président du CMT "ne versera jamais dans les cabales politiques" : "Tous les Ministères que j'ai dirigés ont été passés au peigne fin à un moment ou à un autre sans que mon nom ne soit associé à un quelconque scandale financier.

L'intégralité des fonds COVID doit être contrôlé jusqu'au dernier franc, surtout avec les scandales qui ont éclaté dans certains pays. Le Rapport de mission doit être rendu public pour informer l'opinion et les bailleurs. Tout coupable de malversations documentées et prouvées doit être sanctionné, y compris le Ministre bien évidemment.

Ceux qui cherchent à me nuire à travers ces fake news doivent intégrer ces paramètres dans leurs intrigues :

1/ Le PCMT est un homme de foi qui ne versera jamais dans les cabales politiques conçues par les manipulateurs des services de l'Etat

2/ 95% des fonds covid sont gérés par les Finances et non la Santé

3/ J'ai laissé 837 millions FCFA dans un compte bloqué dédié aux recettes issues des tests covid. J'avais ordonné, avec l'accord du Chef de l'Etat, que cet argent serve à renforcer nos centres de dialyse plutôt que de les gaspiller dans des dépenses futiles

4/ En raison des difficultés de traçabilité des 15000F payés à l'aéroport pour les tests rapides, j'avais décidé de rendre ces tests gratuits".

Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul se montre confiant en assurant qu'il est "inattaquable dans (sa) gestion" : "Normalement, une gestion transparente et responsable ne confère aucun mérite exceptionnel. Mais elle ne doit pas être trafiquée non plus à des fins mesquines. Mes amis et proches qui ont pu s'inquiéter de ces rumeurs malveillantes peuvent dormir tranquilles. Je suis inattaquable dans ma gestion. Dieu observe et commandera le reste"





