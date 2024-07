Tchad : Journées portes ouvertes au SHIMT Business School

Dans le but d'offrir une découverte approfondie au grand public, l'Institut SHIMT Business School a organisé des Journées portes ouvertes, ce mercredi 17 juillet 2024.



Placées sous le thème : ‹‹ formation universitaire : quelles compétences pour garantir une employabilité aujourd'hui et demain ? », ces Journées portes ouvertes ont pour objectifs de promouvoir le SHIMT Business School et ses programmes ; d'offrir une plateforme de dialogue entre les étudiants, les enseignants et les professionnels ; de présenter les partenaires et leurs contributions et enfin, de sensibiliser à l'importance des compétences pour l'employabilité future.



Pour le directeur général, Dr Djimasdé Evariste, c'est le dévoilement d'un nouvel Institut qui répond aux normes des nouvelles exigences. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à toute personne de bonne volonté, de bien vouloir parrainer des jeunes désireux de s'inscrire, et qui sont en situation difficile.



Smart Higher Institute of Management and Technologies (SHIMT) est un Institut supérieur privé de formation en management et technologie reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers la lettre d'agrément n°07/CMT/PM/MESRSI/SEE/DGM/DGT/DES/22.



Plusieurs activités sont prévues pour ces Journées portes ouvertes, à savoir, des conférences avec des experts sur des sujets de l'employabilité, des visites guidées, des conseils d'orientation, des jeux concours, des concours d'éloquence et la découverte des salles.



L’adjoint au directeur des études, Djasrabé Destin, a déclaré que le SHIMT se diffère par sa qualité de formation, avec son orientation vers les formations professionnelles. La cérémonie a vu la présence du fondateur, Dr Dounia Béré, par ailleurs PCA.



Il faut noter que les Journées portes ouvertes à l'Institut SHIMT se tiennent du 17 au 19 juillet 2024.