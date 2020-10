Tchad : Kalzeubé Payimi lance une opération de distribution de livres aux pasteurs

Le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet a lancé mercredi une opération de distribution de kits aux pasteurs et laïcs engagés au Tchad, dans le cadre du projet « Bibliothèque pour Pasteur ».



Le chef de l'État avait été saisi par l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques du Tchad (EEMET) pour l'organisation de la cérémonie de lancement qui devait regrouper plus de 200 pasteurs de diverses localités du pays. Les organisateurs furent contraints, à cause de la pandémie de Covid-19, à revoir au strict minimum, la taille et le format de l’évènement.