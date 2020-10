Tchad : Kalzeubé Payimi ordonne la reprise immédiate du projet gazier et pétrolier au Kanem

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a ordonné mercredi, sur instruction du chef de l'État, la relance immédiate du projet du champ pétrolier et gazier de Sédigui, près de Rig-Rig, dans la province du Kanem.



Il s'est rendu sur les lieux en présence ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, du directeur général de la SHT, Ibrahim Mahamat Djamous, de la directrice générale adjointe de la Société de Raffinage de N’Djamena, Mme. Fatimé Idriss Deby et du conseiller aux Mines et à l’Énergie du Président de la République, Dr. Aladji Hamit Ali Moutaye, a constaté Alwihda Info.