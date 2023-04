Tchad : Kandenoji Njetein détaille un critère pour postuler à la 3ème édition du Festival New School Power

Le Festival New School Power, dont la 3ème édition est prévue prochainement, a déjà annoncé l'un de ses critères de sélection pour les artistes.



Selon le directeur artistique, il est nécessaire d'avoir au moins un son disponible sur les plateformes légales de streaming et de téléchargement.



Le thème de cette 3ème édition n'a pas encore été annoncé, mais on peut s'attendre à une continuité de la « Révolution Digitale », abordée lors de la précédente édition.



Le streaming et le digital sont des aspects importants pour le Festival New School Power. Kandenoji Njetein, le promoteur du festival, offre également un e-book gratuit sur le streaming en téléchargement via un lien : https://drive.google.com/drive/mobile/folder /1h5XBAiHw92s9h3cN8mQ7FgPf2iYGujxO.