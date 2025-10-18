Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables

L’Association des filles mères du Kanem , qui œuvre pour la réinsertion sociale et économique des jeunes mères en difficulté.

, qui œuvre pour la réinsertion sociale et économique des jeunes mères en difficulté. La Fédération des associations de personnes handicapées pour le développement socio-économique du Kanem, engagée dans la promotion des droits et de l’autonomie des personnes vivant avec un handicap.

Denrées alimentaires de première nécessité

Kits d’hygiène

Vêtements

Divers articles utiles à la vie quotidienne

Parmi les bénéficiaires figurent :Sous la direction de M. Ahmat Goukouni, Délégué provincial de l'Action sociale, l’équipe de la délégation s’est rendue sur le terrain pour remettre ces aides de manière directe et solidaire. La distribution comprend :Cette opération vise non seulement à répondre aux besoins immédiats des bénéficiaires, mais aussi à renforcer les liens entre les institutions publiques et les communautés locales, dans une dynamique de développement inclusif et durable.