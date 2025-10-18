Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 19 Octobre 2025


La Délégation provinciale de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem poursuit activement sa campagne de distribution de vivres et de biens non alimentaires au profit des personnes vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de renforcement de la résilience des populations en situation de précarité.


Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables
;


 
Parmi les bénéficiaires figurent :
  • L’Association des filles mères du Kanem, qui œuvre pour la réinsertion sociale et économique des jeunes mères en difficulté.
  • La Fédération des associations de personnes handicapées pour le développement socio-économique du Kanem, engagée dans la promotion des droits et de l’autonomie des personnes vivant avec un handicap.

 

Sous la direction de M. Ahmat Goukouni, Délégué provincial de l'Action sociale, l’équipe de la délégation s’est rendue sur le terrain pour remettre ces aides de manière directe et solidaire. La distribution comprend :
  • Denrées alimentaires de première nécessité
  • Kits d’hygiène
  • Vêtements
  • Divers articles utiles à la vie quotidienne

 

Cette opération vise non seulement à répondre aux besoins immédiats des bénéficiaires, mais aussi à renforcer les liens entre les institutions publiques et les communautés locales, dans une dynamique de développement inclusif et durable.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
