Tchad - Kanem : Campagne de distribution d'aide aux personnes vulnérables

;
Parmi les bénéficiaires figurent :
- L’Association des filles mères du Kanem, qui œuvre pour la réinsertion sociale et économique des jeunes mères en difficulté.
- La Fédération des associations de personnes handicapées pour le développement socio-économique du Kanem, engagée dans la promotion des droits et de l’autonomie des personnes vivant avec un handicap.
Sous la direction de M. Ahmat Goukouni, Délégué provincial de l'Action sociale, l’équipe de la délégation s’est rendue sur le terrain pour remettre ces aides de manière directe et solidaire. La distribution comprend :
- Denrées alimentaires de première nécessité
- Kits d’hygiène
- Vêtements
- Divers articles utiles à la vie quotidienne