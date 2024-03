Tchad : Kenzo Brown Doumaossem, journaliste de l’Œil du Sahara, suivi par des inconnus

"Je suis suivi par des inconnus en ce moment. Des individus sont même venus chez moi dans le but de m'attaquer, mais j'ai pu échapper à ce danger. Je pense que cette traque est liée à mes publications", a déclaré Kenzo Brown Doumaossem à Alwihda Info.



A l'approche des élections, la pression sur les professionnels des médias s'intensifie, sans que les autorités compétentes ne prennent de mesures pour mettre fin à ces filatures et menaces d'enlèvement qui pèsent sur les journalistes tchadiens. L'enquête semble au point mort après que Malik Tidjani, coordinateur du journal Alwihda Info, ait été intentionnellement percuté par un véhicule banalisé avant de disparaître. Heureusement, Malik Tidjani s'en est sorti avec une fracture de la jambe droite. Le Directeur de publication du Thermomètre Actu est contraint à la clandestinité après avoir été victime de multiples filatures.



Cette situation alarmante interpelle une fois de plus les autorités tchadiennes et les organisations internationales pour qu'elles viennent en aide aux journalistes des médias privés régulièrement menacés dans l'exercice de leur métier par les services occultes tchadiens. Le ministre de la Sécurité publique et le directeur général de la police nationale sont spécifiquement interpellés concernant les cas de filature des journalistes d'Alwihda à N'Djamena. Ils se sont engagés à prendre des mesures pour assurer la sécurité de ces journalistes.