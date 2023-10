Tchad : Khadidja Djimet dévoile son roman "De la détresse à la mort"

En présence de concitoyens et de nombreux invités, Khadidja Djimet a exprimé sa satisfaction en soulignant l'importance de son ouvrage intitulé "De la détresse à la mort".



L'histoire narre la vie d'un couple, confronté à une pauvreté qu'ils ont contribué à entretenir. Ils prennent la décision de faire travailler leur fille de huit ans, la poussant à vendre des patates douces dans la rue. Elle est contrainte de vendre toute sa marchandise avant de rentrer chez elle pour s'occuper des tâches ménagères.



Khadidja Djimet, de nationalité tchadienne et originaire de Moukoulou dans la province du Guéra, est née le 22 décembre 1992 à N’Djamena. Elle est titulaire d'une licence en sociologie de la population et du développement de l'École Polytechnique d'Ingénierie de Commerce et d'Administration, ainsi que d'une licence en droit public de l'Université de N’Djamena.



Ce roman s'inspire de faits réels, notamment l'exploitation des jeunes filles dans les rues et la stigmatisation des victimes de viol. Khadidja Djimet soulève des questions essentielles sur pourquoi les auteurs de ces agressions ne sont pas suffisamment punis par la loi, ce qui l'a motivée à écrire ce livre.