Tchad : Kitabna, l’application éducative développée par trois jeunes

Une équipe de jeunes tchadiens a développé une application Android au bout de 3 jours durant un Hackathon dans le cadre du Novembre Numerique organisé par l'IFT et WenakLabs.L'application nommée Kitabna permet aux enfants d'apprendre en s'amusant. Il s'agit d'une application ludo-éducative basée sur un contenu uniquement en bande dessiné.L'équipe Kitabna a gagné le 1er prix, bénéficiant d'un financement de 600.000 Frans CFA et d’un accompagnement à WenakLabs pour une durée de 3 mois.L’application Kitabna est déjà disponible en téléchargement gratuit sur Playstore en cliquant ici L'équipe est constituée du développeur Ismael Djekalé, du dessinateur Blaise Tompté et du spécialiste en éducation Léonard Gamaigué.