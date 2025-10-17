Tchad - Koumra : Formation des Prestataires de Service pour la Prise en Charge des VBG





La cérémonie de lancement a été présidée par Djimas Djedouboum, Secrétaire général de la province du Mandoul, en présence de Ismaël Adoum Hamid, Directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes au ministère de la Femme, ainsi que Amina Abdoulaye Hamid, Responsable des VBG du projet SWEED+. Au cours de cette formation, les intervenants ont abordé les méfaits des violences basées sur le genre et les nombreux défis auxquels les survivantes sont confrontées. L'objectif est de créer une synergie autour du projet pour atténuer les effets dévastateurs de ces violences. Les participants ont été encouragés à devenir des agents de sensibilisation au sein de leurs communautés, en offrant un soutien psychologique, judiciaire et un accompagnement aux survivantes. Les formateurs ont souligné l'importance de faire bloc pour lutter contre cette problématique sociale, en mobilisant la communauté pour améliorer le bien-être des survivantes. Cette initiative représente un pas significatif vers la sensibilisation et la prise en charge adéquate des victimes de VBG au Tchad.