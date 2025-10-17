Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Koumra : Formation des Prestataires de Service pour la Prise en Charge des VBG


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 17 Octobre 2025


Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet SWEED+, une formation a été organisée pour les prestataires de services chargés de la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre (VBG). Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à maximiser l'impact du projet au bénéfice des participantes.


Tchad - Koumra : Formation des Prestataires de Service pour la Prise en Charge des VBG


  La cérémonie de lancement a été présidée par Djimas Djedouboum, Secrétaire général de la province du Mandoul, en présence de Ismaël Adoum Hamid, Directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes au ministère de la Femme, ainsi que Amina Abdoulaye Hamid, Responsable des VBG du projet SWEED+.

 

Au cours de cette formation, les intervenants ont abordé les méfaits des violences basées sur le genre et les nombreux défis auxquels les survivantes sont confrontées. L'objectif est de créer une synergie autour du projet pour atténuer les effets dévastateurs de ces violences. Les participants ont été encouragés à devenir des agents de sensibilisation au sein de leurs communautés, en offrant un soutien psychologique, judiciaire et un accompagnement aux survivantes.

 

Les formateurs ont souligné l'importance de faire bloc pour lutter contre cette problématique sociale, en mobilisant la communauté pour améliorer le bien-être des survivantes. Cette initiative représente un pas significatif vers la sensibilisation et la prise en charge adéquate des victimes de VBG au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/10/2025

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 16/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter