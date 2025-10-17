La cérémonie de lancement a été présidée par Djimas Djedouboum, Secrétaire général de la province du Mandoul, en présence de Ismaël Adoum Hamid, Directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes au ministère de la Femme, ainsi que Amina Abdoulaye Hamid, Responsable des VBG du projet SWEED+.
|
TCHAD
Tchad - Koumra : Formation des Prestataires de Service pour la Prise en Charge des VBG
Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 17 Octobre 2025
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet SWEED+, une formation a été organisée pour les prestataires de services chargés de la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre (VBG). Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à maximiser l'impact du projet au bénéfice des participantes.
La cérémonie de lancement a été présidée par Djimas Djedouboum, Secrétaire général de la province du Mandoul, en présence de Ismaël Adoum Hamid, Directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes au ministère de la Femme, ainsi que Amina Abdoulaye Hamid, Responsable des VBG du projet SWEED+.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle