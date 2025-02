Tchad - Koumra : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie constate les difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité

Le 20 février 2025, le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s'est rendu à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, dans le cadre d'une mission de suivi et de supervision des installations hydrauliques et énergétiques dans le sud du pays.



Constat d'un accès insuffisant aux services de base



Accompagné du Délégué du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, et de ses collaborateurs, le Ministre a visité les infrastructures de la Société Tchadienne des Eaux (STE) et de la Société Nationale d'Électricité (SNE), y compris celles réalisées grâce à l'aide de la Chine.



À l'issue de cette visite, le Ministre a constaté avec regret que la population du Mandoul n'a pas un accès suffisant à l'eau potable et à l'électricité.



Des instructions fermes pour remédier aux dysfonctionnements



Face à cette situation, le Ministre a donné des instructions fermes aux responsables de la STE et de la SNE pour qu'ils prennent des mesures immédiates afin de résoudre les dysfonctionnements constatés. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des services offerts à la population.



Un engagement du gouvernement envers la population du Mandoul



Cette visite ministérielle témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations du Mandoul en leur garantissant un accès fiable et régulier à l'eau potable et à l'électricité.