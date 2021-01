Tchad : L’ACPDLD, un outil de développement local durable

Une association de développement a lancé ses activités ce matin au Centre d’études pour le développement (Cefod). Elle est baptisée Association conseil et plaidoyer pour le développement local et durable (ACPDLD). La structure est créée, de l’avis de son président Ahmat Ali Hisseine, pour « traduire en faits la devise du Tchad ».



Par conséquent, l’Association se veut « une plate-forme d’investigation, de concertation débouchant sur des actions concrètes en faveur du développement », explique le président. L’ACPDLD a la particularité d’étudier les difficultés socioéconomiques et environnementales, afin d’y remédier. C’est ce qui justifie son slogan « Des solutions locales, des solutions durables ». Fort de ce thème, l’Association s’assigne comme principale mission, l’élaboration des plans locaux de développement.



Cela passe entre autres, par la mobilisation des fonds des partenaires au développement pour l’essor des femmes et des jeunes, par l’accès des populations démunies aux services sociaux de base, par une culture citoyenne favorisant la cohabitation sociale, etc.

Dans la vision de l’Association, les communautés locales sont en même temps actrices et bénéficiaires de différents projets conçus par l’Association. Elles seront vivement encouragées à mobiliser leurs propres ressources pour leur essor, outre le plaidoyer en leur faveur.